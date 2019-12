Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten nach Überholmanöver

Eischleben (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Freitagabend kam es zu einem schweren Unfall auf der L 3004 bei Eischleben. Eine 27-jährige VW-Fahrerin scherte zum Überholen aus und übersah dabei den neben ihr befindlichen 28-jährigen Golf-Fahrer, der bereits beim Überholen war. Es kam zur Kollision, in deren Folge beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen und im Straßengraben landeten. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern ärztlich versorgt. Die Fahrzeuge mussten mit hohem Sachschaden abgeschleppt werden. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (tb)

