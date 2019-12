Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zivilcourage verhindert erfolgreichen Ladendiebstahl

Ilmenau (Ilm Kreis) (ots)

Am frühen Freitag Abend begibt sich ein amtsbekannter 38 jähriger Deutscher in einen Drogeriemarkt in der Friedrich-Hofmann-Straße in Ilmenau und entwendet dort eine hochwertige Spielekonsole im Wert von ca. 300 Euro. Der Täter wird durch einen couragierten Kunden des Marktes verfolgt und zur Filiale zurück verbracht, wo das Beutegut wieder übergeben werden kann. Der Ladendieb flüchtete zwar im Nachgang, ließ jedoch seinen Personalausweis vor Ort zurück. Es erfolgte eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (tb)

