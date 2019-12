Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Garage - Täter ermittelt und Beutegut aufgefunden

Ilmenau (Ilm Kreis) (ots)

Am frühen Freitag Morgen begab sich ein amtsbekannter 39 jähriger Deutscher zu einer Garage in der Naumannstraße in Ilmenau und entwendete dort aus einer Garage Motorradteile und Modellbauutensilien im Wert von ca. 600 Euro. Womit der Dieb allerdings nicht rechnete, war, dass er von einer Kamera dabei gefilmt wurde. Die Person konnte durch die eingesetzten Beamten eindeutig erkannt werden. Es erfolgte eine Wohnungsdurchsuchung, bei welcher das Beutegut teilweise wieder aufgefunden werden konnte. Gegen den Dieb wird nun wegen Diebstahl ermittelt. (tb)

