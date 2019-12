Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtiger Ladendieb - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Ein unbekannter Mann packte am Donnerstag, 19.12.2019, gegen 15.10 Uhr in einem Supermarkt am Mühltor verschiedene Waren in seinen Rucksack. Anschließend bezahlte er an der Kasse eine Getränkedose und versuchte mit der unbezahlten Ware im Rucksack den Markt zu verlassen. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der Mann reagierte sofort aggressiv und beleidigend. Als die Mitarbeiterin den Rucksack ergriff, riss sich der Mann los und flüchtete über einen Notausgang in Richtung Karl-Liebknecht-Straße. Die 47-jährige Mitarbeiterin wurde dabei leicht verletzt. Eine Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Wer konnte den Vorfall beobachten? Wer kann weitere Angaben zum Täter und seinem Fluchtweg machen? Hinweise nimmt die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0318635/2019 entgegen. (as)

