Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verletzte nach Ausweichversuch (Korrektur Unfallort)

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend gegen 21.00 Uhr befuhr eine 25-jährige VW-Fahrerin die Kreisstraße 25 von Martinroda kommend in Richtung Geraberg. In einer langgezogenen Linkskurve tauchte plötzlich ein größeres Wildtier auf und überquerte die Straße. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dabei wurden die Fahrerin leicht und ihr 32-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der VW wurde stark beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst aus dem Straßengraben geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Um welche Art von Wildtier es sich handelte, ist nicht bekannt. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell