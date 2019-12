Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuch an Schule - Zeugenaufruf

Dippach (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18.12.2019, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 19.12.2019, 06.00 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch am Schulgebäude am Schlossplatz. Ein Unbekannter versuchte eine Tür aufzubrechen. Die Tür hielt dem Versuch stand, der Täter gelangte nicht in die Schule. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen im Bereich Schlossplatz gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter der Bezugsnummer 0318321/2019 entgegen. (as)

