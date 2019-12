Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtige Pkw-Diebe gestellt

Eisenach (ots)

Zwei zunächst unbekannte Täter versuchten vergangene Nacht einen Pkw VW in der Heinrichstraße zu stehlen. Dabei wurden sie durch einen Zeugen beobachtete, der sofort die Polizei verständigte. Die Täter flüchteten vom Tatort, als ihr Aufbruchsversuch am Fahrzeug scheiterte. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter, ein 26- und ein 30-Jähriger, kurz darauf gestellt werden. Ihr Einbruchswerkzeug führten sie noch bei sich. Nach der Anzeigenaufnahme wurden sie entlassen. Am Pkw entstand kein Sachschaden.(as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell