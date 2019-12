Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18.12.2019, 10.30 Uhr bis Donnerstag, 19.12.2019, 07.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bildungseinrichtung Am Ehrenberg. Der oder die unbekannten Täter brachen eine Eingangs- und mehrere Innentüren auf. Es wurden Schränke durchwühlt und das Münzgeld aus einem Kaffeeautomat entnommen. Der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Ehrenberg beobachten können? Hinweise nehmen die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) und die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0318272/2019 entgegen. (as)

