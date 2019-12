Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Manebach (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 07.20 Uhr die L 3004 aus Richtung Manebach kommend nach Stützerbach. In einer Rechtskurve geriet er auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der VW mit einem entgegenkommenden Pkw Dacia. Der 21-Jährige sowie die 22-jährige Dacia-Fahrerin wurden nicht verletzt. Der Pkw VW wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. (as)

