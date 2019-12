Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parkscheinautomaten beschädigt - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 17.12.2019, 07.00 Uhr und Donnerstag, 19.12.2019, 07.00 Uhr wurden im Stadtgebiet Gotha vier Parkscheinautomaten stark beschädigt. Aus mindestens einem Automat wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Es entstanden Sachschäden von insgesamt 9000 Euro. Die Tatorte befinden sich im Mühlgrabenweg, am Arnoldiplatz, in der Hospitalgasse und in der Lutherstraße. Wer hat in diesen Bereichen und an den beiden zurückliegenden Tagen verdächtige Personen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0317985/2019 entgegen. (as)

