Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 82-jähriger Renault-Fahrer die L 3004 aus Richtung Neusiß in Richtung Plaue. Der ihm entgegen kommende 42-jährige Skoda-Fahrer fuhr auf seiner Fahrspur vermutlich zu weit nach links, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Personen wurden nicht verletzt. Der Renault musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (as)

