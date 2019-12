Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht in der Tambacher Straße - Zeugenaufruf

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019, gegen 09.15 Uhr fuhr eine 61-jährige BMW-Fahrerin auf der Tambacher Straße aus Richtung Ohrdruf kommend in Richtung Friedrichroda. Ein vor ihr fahrender Kleinwagen stoppte ohne erkennbaren Grund die Fahrt. Die BMW-Fahrerin fuhr an dem Kleinwagen vorbei. In diesem Moment fuhr der Kleinwagen plötzlich an und lenkte nach links ein. Dadurch kam es zur Kollision mit der Beifahrerseite des BMW. Die BMW-Fahrerin stoppte sofort am Fahrbahnrand. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt über einen linksseitig angrenzenden Parkplatz fort und flüchtete vom Unfallort. Zum Kleinwagen in der Farbe schwarz liegen keine weiteren Angaben vor. Es könnte sich vermutlich um die Marke VW handeln. Wer konnte den Unfall beobachten? Wer kann weitere Angaben zum schwarzen Kleinwagen und seine Fluchtrichtung machen? Wer kann Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin des schwarzen Kleinwagens machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0317581/2019 entgegen. (as)

