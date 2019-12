Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht in der Bendastraße - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019, gegen 15.15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Opel-Fahrer die Bendastraße und wollte nach links in die Humboldtstraße abbiegen. An dieser Einmündung hielt der Opel an, um den Fahrzeugen auf der Humboldtstraße die Vorfahrt zu gewähren. Als das letzte von rechts kommende Fahrzeug, ein hellblauer Kombi, den Einmündungsbereich passiert, fährt der Opel-Fahrer an. In diesem Moment ändert der hellblaue Kombi schlagartig die Richtung. Er biegt nach links in die Bendastraße ein und streift dabei die Fahrzeugfront des Opels. Der Opel-Fahrer wartet am Unfallort und sucht anschließend die Umgebung erfolglos ab - der oder die Fahrerin des hellblauen Kombis verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Wer konnte den Unfall beobachten? Wer kann weitere Angaben zum Unfallverursacher machen? Wer kennt den Unfallverursacher? Zum hellblauen Kombi liegen keine weiteren Angaben vor. Der Pkw muss Beschädigungen an der Fahrerseite aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0317516/2019 entgegen. (as)

