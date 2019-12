Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen geflüchtet und Streifenwagen beschädigt

Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 32-jähriger Radfahrer sollte heute Nacht gegen 00.45 Uhr in der Hainstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er wusste wohl was ihm blüht und versuchte, zu flüchten. Dies tat er in Schlangenlinien und beschädigte dabei den Funkstreifenwagen. Er verletzte sich dabei leicht. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Metamphetamin. Außerdem hatte er geringe Mengen an Marihuana und Crystal einstecken. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zu Beweiszwecken wurde ihm Blut abgenommen und die Betäubungsmittel sichergestellt. (ah)

