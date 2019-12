Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gaststätteneinbruch - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Dienstag, 17.12.2019 auf Mittwoch, 18.12.2019, wurde in eine Gaststätte in der Langewiesener Straße eingebrochen. Der oder die Täter brachen mehrere Fenster auf, was einen Sachschaden von über 2000 Euro verursachte. Gestohlen wurden ein Laptop, Bargeld und Alkoholika in noch nicht bekanntem Wert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter der Bezugsnummer 0317247/2019 entgegen. (as)

