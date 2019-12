Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Kellerabteil

Am Mittwoch, 18.12.2019, gegen 06.00 Uhr kam es in der Uelleber Straße zu einem Brandausbruch in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und musste anschließend den Kellerbereich lüften. Personen wurden nicht verletzt. Evakuierungen fanden nicht statt. Die Uelleber Straße musste für die Einsatzmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Gotha die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen kurz vor und nach 06.00 Uhr in der Uelleber Straße, Leinastraße oder Parkstraße gesehehn haben, melden sich bitte bei der Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0316938/2019. (as)

