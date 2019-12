Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher festgenommen

Ilmenau (ots)

Am vergangenen Wochenende kann es im Max-Planck-Ring zu zwei Einbrüchen in zwei Schulgebäuden. Gestohlen wurden verschiedene Werkzeuge mit Zubehör und Farbdosen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Am Montagnachmittag konnten nach einem Zeugenhinweis vier Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 18 Jahren im Max-Planck-Ring festgenommen werden. Die Tatverdächtigen waren gerade damit beschäftigt, einen Teil der Beute, die aus den Schulgebäuden stammt, in einen Pkw zu verladen. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden mehrere Elektrowerkzeuge und Fahrräder sichergestellt, die aus weiteren Einbrüchen stammen. Die vier Tatverdächtigen sind auf freiem Fuß, gegen sie richten sich mehrere Ermittlungsverfahren. (as)

