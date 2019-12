Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgebracht und nicht zu beruhigen

Ilmenau (ots)

Ein 34-Jähriger sprach am späten Dienstagnachmittag in der Innenstadt zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes Ilmenau an. Der Mann wollte auf einen Falschparker hinweisen, verfiel jedoch sofort in Beleidigungen. In unablässig beleidigender und aggressiver Weise verfolgte er die beiden Mitarbeiter, die sich direkt zur Polizeidienststelle begaben. Auch dort war der Mann nicht zu beruhigen. Er musste in Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet werden. (as)

