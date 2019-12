Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frontalzusammenstoß mit drei Schwerverletzten

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstag, 17.12.2019, gegen 14.25 Uhr kam es auf der Kreisstraße 29 zwischen Crawinkel und Gossel zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 42-jährige VW-Fahrerin fuhr in Richtung Arnstadt. Im Gegenverkehr befand sich ein 85-jähriger Mazda-Fahrer mit seiner 81-jährigen Beifahrerin. Auf Höhe der Zufahrt zum Flugplatz Crawinkel kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß beider Pkw. Alle drei Insassen wurden dabei schwer verletzt. Der Mazda-Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Die Unfallschäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf 40.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme war die K 29 für mehrere Stunden voll gesperrt. (as)

