Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Zwei unbekannte Täter legten am Dienstagnachmittag in einem Elektronikmarkt Am Stadtweg verschiedene Waren im Wert von über 4000 Euro offensichtlich zur Abholung bereit. Ein dritter Täter betrat mit einer großen Tüte, aber ohne jegliche Zahlungsmittel den Markt und packte die Sachen ein. Bevor der dritte Täter den Markt verlassen konnte, traf die Polizei zur Anzeigenaufnahme ein. Die beiden anderen Täter befanden sich nicht mehr vor Ort, zu deren Identität wird momentan ermittelt. Der festgenommene 17-jähriger Osteuropäer konnte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden unbekannten Tätern machen können. Unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0316150/2019 werden Hinweise entgegen genommen. (as)

