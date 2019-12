Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstag, 17.12.2019, zwischen 18.23 Uhr und 19.30 Uhr drangen unbekannte Täter über eine eingeschlagene Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus in der Ruhlaer Straße ein. Aus dem Haus wurden Taschen und Bargeld gestohlen. Zum konkreten Umfang des Beutegutes wird noch ermittelt. Wer hat während der Tatzeit verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in der Ruhlaer Straße wahrnehmen können? Hinweise nimmt die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0316655/2019 entgegen. (as)

