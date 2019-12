Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporter rollt gegen Garagentor

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Montag gegen 11.20 Uhr stellte ein 56-jähriger Fahrer seinen VW-Transporter kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand der Poststraße ab. Vermutlich wurde der Transporter nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Das Fahrzeug setzte sich selbstständig in Bewegung und rollte gegen ein Garagentor. Personen wurden nicht verletzt. Am Garagentor und den Transporter entstanden Schäden im Gesamtwert von über 10.000 Euro. (as)

