Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkohol verursacht und geflüchtet

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Montagabend fuhr ein zunächst unbekannter VW-Fahrer in der Gottlieb-Daimler-Straße gegen einen geparkten Mercedes und flüchtete. Durch Zeugenhinweise konnte als Unfallverursacher ein 41-Jähriger Osteuropäer in einer Pension in der Nähe ermittelt werden. Der beschädigte VW war vor der Pension geparkt. Der Fahrer war zum Zeitpunkt seines Antreffens mit 2,59 Promille alkoholisiert. Es wurden eine Bluentnahme angeordnet und Unfallspuren am VW gesichert. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

