Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Westhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Montagnachmittag in der Ortslage Westhausen passierten über 100 Fahrzeuge die Messstelle. Darunter waren 13 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 101 km/h, was neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein Fahrverbot nach sich zieht. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell