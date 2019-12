Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Taschendieb flüchtet mit Fahrrad - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Am Montag, 16.12.2019, gegen 17.15 Uhr wurde im Schwimmbad am Wollmarkt einem 66-Jährigen eine Tasche mit persönlichen Dokumenten und einem Mobiltelefon der Marke Huawei gestohlen. Diese war auf dem Tresen im Eingangsbereich abgestellt. Ein Unbekannter betrat den Eingangsbereich, ergriff die Tasche und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Stadtpark. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 20 Jahre alt - dunkle Haare - dunkle Kleidung.

Wer kann weitere Angaben zum Täter und dessen Fluchtrichtung geben? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0315436/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell