Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Lkw - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Aus einem verschlossenen Lkw wurde am Montag, 16.12.2019, zwischen 10.20 Uhr und 11.15 Uhr eine Arbeitstasche entwendet. Der Lkw war in der Alfred-Ley-Straße geparkt. Wie der unbekannte Täter in die Fahrerkabine gelangte, ist bislang unbekannt. In der Taschen befanden sich Unterlagen und Gegenstände des Fahrer und des Fuhrunternehmens. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Alfred-Ley-Straße beobachten können? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter der Bezugsnummer 0315322/2019 entgegen. (as)

