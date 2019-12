Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Getränkeautomaten in einer Firma aufgebrochen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Auf unbekannte Weise gelangten unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Ernst-Minner-Straße. Im Inneren wurden zwei Getränkeautomaten gewaltsam geöffnet und Wechselgeld in geringer Menge entnommen. Der Sachschaden an den Automaten beträgt etwa 300 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 13.12.2019, 19.30 Uhr und Montag, 16.12.2019, 06.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0315097/2019 entgegen. (as)

