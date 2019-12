Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weihnachtsdeko gestohlen - Eigentümer gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sonntag, 15.12.2019, wurden im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes verschieden Weihnachtsdekorationen sichergestellt. Es besteht der Verdacht dass die Gegenstände zuvor aus Vorgärten oder Hauseingängen gestohlen wurden. Wem wurde in den vergangenen Tagen Weihnachtsdeko entwendet? Geschädigte Eigentümer setzen sich bitte mit der Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) mit Angabe der Bezugsnummer 0314293/2019 und in Verbindung. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell