Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw überschlagen - Fahrer unverletzt

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 77-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntagabend die B 88 von Friedrichroda nach Bad Tabarz. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Rädern und quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der VW musste mit einem Sachschaden in Höhe von 8000 Euro abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell