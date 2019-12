Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiges Gerät aus Werkstatt gestohlen - Zeugenaufruf

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte gelangten auf ein umzäuntes Firmengelände in der Neuen Hausener Straße. Über das gewaltsame Öffnen eines Rolltores konnten die Täter in eine Werkstatt gelangen und ein hochwertiges Diagnosetestgerät im Wert von mehreren tausend Euro stehlen. Der Schaden am Rolltor beträgt etwa 700 Euro. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 12.12.2019, 19.00 Uhr und Freitag, 13.12.2019, 07.15 Uhr. Wer konnte in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang beobachten? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0313236/2019 entgegen. (as)

