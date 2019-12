Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von zwei Pkw - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

In Eisenach wurden in einer Nacht zwei Pkw Mazda CX5 in den Farben rot und blau gestohlen. Ein Fahrzeug war in der Johannes-Falk-Straße am Fahrbahnrand geparkt. Der zweite Pkw befand sich in der Joseph-Kürschner-Straße unter einem Carport. Der Tatzeitraum beider Diebstähle liegt zwischen Freitag, 13.12.2019, 17.30 Uhr und Samstag, 14.12.2019, 06.45 Uhr. Wer konnte zu dieser Zeit verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche im Bereich der beiden Straßen wahrnehmen? Hinweise nehmen die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) und die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0313755/2019 entgegen. (as)

