Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandausbruch im Kellergeschoss

Gotha (ots)

Am Abend des Sonntag, 15.11.2019, rückte die Feuerwehr aus, da in einem Mehrfamilienhaus in der Juri-Gagarin-Straße-Straße Brandgeruch wahrgenommen wurde. Im Kellergeschoss wurde festgestellt, dass ein Möbelstück aus noch unbekannter Ursache in Brand geriet. Vermutlich erlosch das Feuer alleine, ohne auf weitere Gegenstände überzugreifen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell