Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitagabend wurde in der Straße Dreifuß ein Pkw VW kontrolliert. Der 33-jährige Fahrer verweigerte einen Alkoholtest, einem Drogentest stimmt er zu. Dieser erbrachte ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme musste angeordnet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. (as)

