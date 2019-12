Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diesel aus Lkw abgezapft - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Von einem in der August-Broemel-Straße geparkten Lkw Scania zapften Unbekannte aus beiden Tanks über 1000 Liter Diesel ab. Wer konnte über das zurückliegende Wochenende verdächtige Personen- oder Fahrzeuge in der August-Broemel-Straße beobachten? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0314389/2019 entgegen. (as)

