Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin übersehen und von Pkw erfasst

Gotha (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 11.45 Uhr wollte ein 63-jähriger Volvo-Fahrer aus einer Parklücke in der Gutenbergstraße ausparken. Er übersah dabei eine 82-jährige Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die Fußgängerin stürzte und wurde leicht verletzt. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (as)

