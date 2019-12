Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer versucht zu flüchten

Arnstadt (ots)

Ein 39-jähriger Radfahrer sollte am späten Sonntagabend am Wollmarkt kontrolliert werden. Den Beamten fiel der Mann auf, weil er keinerlei Beleuchtungseinrichtungen am Fahrrad hatte. Statt anzuhalten, flüchtete der Radfahrer. Er konnte wenig später gestellt werden. Kurz vor seiner Ergreifung warf er Tütchen weg, was die Beamten bemerkten und genauer in Augenschein nahmen. Darin befand sich eine kleine Menge Cannabis. Statt einer Verwarnung wegen der mangelhaften Beleuchtung sah sich der Mann mit der Anzeigenerstattung wegen unerlaubten Drogenbesitz konfrontiert. (as)

