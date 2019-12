Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

In Laube und Geräteschuppen von zwei Parzellen der Gartenanlage in der Suhler Straße wurde in der Zeit von Mittwoch, 11.12.2019, bis Samstag, 14.12.2019, eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gartenwerkzeuge, darunter Motorsense, Heckenschere, Rasentrimmer, Häcksler, sowie Kabeltrommeln und verschiedene Handwerkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden übersteigt 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0314131/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell