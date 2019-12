Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauschter Radfahrer meldet sich bei der Polizei

Arnstadt (ots)

Am Samstag Abend kam es in der Alten Feldstraße in Arnstadt zu einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der Radfahrer war ohne Licht unterwegs und kam beim Anstoß zu Fall. Die Fahrerin des Pkw hatte den Radfahgrer beim Linksabbiegen übersehen. Sie kümmerte sich sofort um den Radfahrer und wollte die Polizei und den Rettungsdienst rufen. Offenbar hatte der Radfahrer etwas gegen diesen Anruf. Er entfernte sich schlagartig von der Unfallstelle ohne seine Personalien preiszugeben. Der Unfall wurde von der Polizei aufgenommen, am Pkw ist ein Kratzer zu verzeichnen.

Am Sonntag morgen meldete sich ein Radfahrer in der Polizeistation und teilte mit, dass ihm am Samstag Abend von einem Pkw die Vorfahrt genommen wurde. Bei der Protokollaufnahme wirkte der junge Mann sichtlich nervös. Es stellte sich heraus, das der polizeibekannte Mann der flüchtige Radfahrer vom Vorabend war. Wenig später kannten die Beamten auch den Grund seines schnellen Verschwindens. Beim Radfahrer wurde ein Atemalkoholtest und ein Drogenvortest durchgeführt. Wo beim Alkoholtest ein sehr geringer Wert ersichtlich war zeigte der Drogentest eine deutliche Wirkung auf den Konsum von Amphetamin/Metamphetamin. Es bestand der Verdacht, das der Radfahrer am Vorabend unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs war. Im Ergebnis folgte neben der Unfallaufnahme, zu der er freiwillig erschien, noch eine Anordnung zur Blutentnahme, die im Krankenhaus entnommen wurde und eine Anzeige wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln. (hh)

