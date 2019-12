Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichentafeln abgerissen

Gotha (ots)

Unbekannte Täter montierten am Samstagabend gegen 19:50 Uhr, an mindestens 23 Fahrzeugen die Kennzeichentafeln und Kennzeichenhalterungen ab und warfen sie einige Meter, unweit der Fahrzeuge, weg. Hierbei entstand Sachschaden, welcher noch nicht genau beziffert werden kann. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder zur Tat geben können, melden sich bitte, unter der Bezugsnummer 0313980/2019 bei der Polizei in Gotha.(rk)

