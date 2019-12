Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl nach Geschäftsschluss

Gotha (ots)

Einen nicht ganz ausgereiften Trick ließ sich ein 42-jähriger Rumäne einfallen um an sein Diebesgut zu gelangen. Dabei ließ er sich am Samstagabend in ein Geschäft in der Gothaer Innenstadt nach Geschäftsschluss einschließen. Die nicht lange auf sich warten lassende Auslösung der Alarmanlage verriet ihn schneller als ihm lieb war. Zusammen mit dem Geschäftsinhaber und der Polizei konnte schließlich der Dieb, nach Aufschluss, befreit werden. Die Beute im Wert von ca. 20 Euro fiel nicht große aus. Dennoch wird gegen ihn ermittelt.(rk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell