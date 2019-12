Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flachbildschirm entwendet

Gotha (ots)

Unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum Dienstag 10:00 Uhr bis Samstag, 11:00 Uhr, in eine Gartenhütte, in der Kleingartenanlage im Holzweg, ein. Nachdem die Tür durch den Täter aufgehebelt wurde, betrat er oder sie die Hütte und entwendete einen Flachbildschirm. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder zur Tat geben können, melden sich bitte, unter der Bezugsnummer 0313700/2019, bei der Polizei in Gotha. (rk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell