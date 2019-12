Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Imbissgeschäft

Gotha (ots)

Einen Täter auf frischer Tat stellten die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Gotha am Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr, nach einem Einbruch in ein Imbissgeschäft in der Seebergstraße. Bei ihm konnten neben den zahlreich mitgeführten Tatmitteln, wie Brecheisen und Sturmhaube, auch ein Pfefferspray und ein Schlagstock aufgefunden und sichergestellt werden. Selbst das Diebesgut aus dem Imbiss hatte der 34-Jährige noch bei sich. Noch am selben Tag konnte der Täter dem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser ordnete schließlich die Untersuchungshaft an.(rk)

