Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wahllos Passanten angegriffen

Eisenach (ots)

Am Samstag gegen 17.00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass eine männliche Person in der Karlstraße unvermittelt Passanten angreift und eine Person niedergeschlagen habe. Kurz darauf wurde der Beschuldigte durch die eingesetzten Polizeibeamten unweit des Tatortes festgestellt. Es handelte sich um einen amtsbekannten Eisenacher, der mit 1,39 Promille erheblich alkoholisiert war. Er wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 20-jähriger Syrer leicht verletzt. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 0313940-2019 bei der Polizeiinspektion unter Tel. 03691-2610 zu melden. (tr)

