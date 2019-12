Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Eisenach (ots)

Am Samstag kam es gegen 09.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Kasseler Straße. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Smart von einer Parkfläche am Fahrbahnrand an und kollidierte mit einem Citroen, der die Kasseler Straße in Richtung Karlskuppe befuhr. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Smartfahrer Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab 0,98 Promille. Es wurde ein Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt. (tr)

