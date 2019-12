Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einparkmanöver scheitert wegen Alkoholeinwirkung

Eisenach (ots)

Am Freitag gegen 12.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Julius-Lippold-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Eine scheinbar angetrunkene Frau habe beim Einparken ein anderes Fahrzeug touchiert. Bei der Unfallaufnahme bestätigte sich die Mitteilung. Bei der 60-Jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,34 Promille festgestellt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. An ihrem Nissan und an dem geparkten Opel entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 250 Euro. (tr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell