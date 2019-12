Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger mit Schubkarre übersehen und angefahren

Ilmenau (ots)

Am Freitagvormittag befuhr eine 20-jährige Citroen-Fahrerin die Schleusinger Straße von Manebach nach Ilmenau. Im Bereich der Einmündung zum Berggrabenweg befand sich ein 58-Jähriger mit seiner Motorschubkarre wegen des nicht vorhandenen Gehweges auf der Fahrbahn. Dies erkannte die Citroen-Fahrerin zu spät. Es kam zu einer leichten Kollision. Der 58-Jährige stürzte und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Citroen entstand ein leichter Frontschaden. (as)

