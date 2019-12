Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Apotheke - Zeugenaufruf

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Apotheke Am Oberried. Es wurden mehrere verschlossene Türen und Schränke aufgebrochen. Die Täter flüchteten mit Bargeld in noch nicht bestimmbarer Höhe und hinterließen einen Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum von Mittwoch, 11.12.2019, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 12.12.2019, 07.45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0312159/2019 entgegen. (as)

