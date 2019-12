Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rabiater Ladendieb - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Am Donnerstag, 12.12.2019, gegen 21.00 Uhr verstaute ein unbekannter Ladendieb in einem Kaufhaus am Mühltor zwei Jogginghosen in seiner Sporttasche. An der Kasse bezahlte er andere Waren und wollte mit den versteckten Hosen das Kaufhaus verlassen. Er wurde von der Ladendetektivin angesprochen. Der Täter stieß sie zu Boden und flüchtete. Die Detektivin wurde dabei leicht verletzt. Folgende Beschreibung zum Täter liegt vor:

- männlich - bekleidet mit schwarz-blauen Jacke - schwarze Kapuze eines Sweatshirts über der Jacke erkennbar - Basecap.

Wer kann weitere Angaben zum Täter und dessen Fluchtweg machen? Wer kennt den Täter? Hinweise nimmt die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0312425/2019 entgegen. (as)

