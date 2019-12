Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lkw kommt von Straße ab und kippt um

Hohenkirchen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Nachmittag des gestrigen Donnerstag geriet ein 62-Jähriger Lkw-Fahrer aufgrund noch ungeklärter Ursache auf der L 1028 bei Hohenkirchen auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit der Schutzplanke, einem Verkehrszeichen und einer Lichtzeichenanlage sowie mehreren Bäumen und Leitpfosten. Anschließend kippte der LKW auf die Seite und blieb liegen. Glücklicher Weise wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden von über 100.000 Euro. Bei der bis in die frühen Morgenstunden andauende Bergung des Lkw kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. (as)

