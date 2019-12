Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Dreirades - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Am Donnerstag, 12.12.2019, wurde in der Zeit zwischen 17.35 Uhr bis 17.50 Uhr in der Ratsteichstraße ein Dreirad gestohlen. Das behindertengerechte Dreirad für Erwachsene im Wert von über 1000 Euro war vor einem Supermarkt abgestellt. Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Dreirades machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0312431/2019 entgegen. (as)

